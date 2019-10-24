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大圍薈蕎1.4萬租出

2019-10-24 列印
　　二手再錄市價租務個案， 中原分區營業經理周偉航表示，大圍薈蕎1翼低層A3室，面積395方呎，一房間隔，以1.4萬租出，呎租35.4元，業主於18年以734萬購入，可享約2.3厘租金回報。

高爾夫．御苑每呎9000元承租

　　利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水高爾夫．御苑7座低層G室，面積約280方呎，為開放式間隔，獲租客以9000元承租，呎租約32.1元。據悉，業主於17年5月以445.4萬購入，現租出享租金回報率約2.4厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，筲箕灣形薈2座低層H室，面積397方呎，屬一房間隔，望市景，獲租客以1.9萬租入，呎租約47.9元。據了解，業主於16年以701.2萬購入，按買入價計算，租金回報約3.3厘。
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