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置富花園呎租32.3元

2019-10-25 列印
        二手再錄減價租務個案，Q房網助理營業經理吳子宇表示，薄扶林置富花園5座低層C室，面積588方呎，望內園景，獲租客以1.9萬租入，呎租32.3元。

　　中原分行經理葉桂源表示，屯門兆康苑兆昌閣低層8室，面積483方呎，議價後以9500元租出，呎租20元，業主於06年以66萬（自由市場價）購入。

　　利嘉閣助理分區經理梁桂華表示，屯門菁雋中層28室，面積168方呎，開放式間隔，景觀開揚，以6800元獲承租，呎租40.5元。據悉，原業主於今年7月以280.5萬購入，現租出享租金回報率2.9厘。

　　利嘉閣首席聯席董事黃靜顏透露，粉嶺高爾夫．御苑7座高層G室，面積280方呎，為開放式間隔，望開揚景，獲租客以9200元承租，呎租33元。
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