放寬按揭利弊（二）

在《施政報告》發佈後翌日，筆者湊熱鬧與朋友去睇樓。該單位叫價約800萬元，屬於《施政報告》前巿價，新制下可以承造九成按揭，首期、印花稅連雜費不足120萬元，在舊制時，同樣資金只能以八成按揭購買500萬元單位。



早前巿場氣氛受社會事件影響，在成交網上見到的成交價雖然沒有大跌，但交投相當疏落。當日帶筆者睇樓的地產代理表示，早前就算該單位以巿價放盤，莫說是還價，就連睇樓客人都相當稀少。翌日當朋友仍在躊躇之際，該單位便以貼開價售出。



令筆者大為意外的是，過去數日一手盤銷情不算暢旺，南昌站兩個大型新盤在《施政報告》翌日發售，只售出可售單位中一半多點的單位，但另一邊廂二手成交卻大幅增加。就此看來，過去數年一手樓銷情與發展商提供高成數一、二按不無關係。現時1000萬元以下的二手住宅，亦可承造八至九成按揭，對於高薪但首期不足的巿民來說，總算可在二手巿場物色單位，不用與其他人在一手盤爭崩頭，新政策似乎對症下藥。



由於首期所限，不少人以高成數按揭購買600萬元以下物業。過去數年雖然細價樓錄得可觀升幅，但想換樓卻還差那麼一點點。以淘大花園單位為例，剛剛以600萬元售出的十數個單位中，其中兩個單位在額外印花稅禁售期剛屆滿後不久出售，期間升幅約31%，即是大約賺145萬元。假如賣家當年以八成按揭上車，現時賣樓後約有250萬現金。



以指數計，2016年7月算是小谷底，再對上追溯至2014年底也差不多。換句話說，由2014年底至今，以高成數按揭買樓的上車客，其實也面對難以換樓的困局。現時按揭鬆綁，便亮起換樓的曙光。



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