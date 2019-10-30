太古城兩房1100萬沽售

中原分區營業經理胡耀祖表示，馬鞍山迎海．駿岸8座低層G室，面積546方呎，兩房連儲物房間隔，原先叫價約850萬，議價後以828萬易手，呎價15165元，新買家為用家，原業主於16年以773萬購入，帳面獲利約55萬離場。
利嘉閣分區董事鄭運就稱，奧運站維港灣8座中層H室，面積約464方呎，採兩房間隔，原先叫價980萬，目前減價至933.8萬沽出，呎價20125元，據悉，原業主於2009年以約416萬買入，現帳面獲利約517.8萬。
南昌邨200萬元易手
世紀21日昇地產聯席董事蔡嘉駿表示，北角維峯中層B室，面積288方呎，1房間隔，獲買家以720萬承接，呎價25000元。據了解，原業主於2013年以608萬購入，帳面獲利112萬離場。
香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣南昌邨昌遜樓高層3室，面積145方呎，1房間隔，望公園景，原先叫價230萬，議價後以200萬（自由市場價）易手，呎價13793元。
世紀21奇豐分行經理林成豐表示，馬鞍山銀湖‧天峰6座低層C室，面積1012方呎，3房間隔，原先叫價1450萬，其後減價35萬，以1415萬易手，呎價13982元。據了解，原業主於09年以727萬購入，帳面獲利688萬離場。