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環海．東岸一房1.5萬元租出

2019-10-30 列印
        二手再錄市價租務個案，世紀21領先置業代理執行董事陳遠禮表示，紅磡環海．東岸第1B座中層J室，面積322方呎，1房間隔，以月租1.5萬租出，呎租約46.6元。據了解，業主於2015年以498萬購入，可享租金回報率約3.6厘。

  香港置業高級聯席董事趙松坡表示，南昌站匯璽II第3B座中層B室，面積349方呎，1房間隔，望海景，原先叫價2.2萬，其後減價至2萬租出，呎租57.3元，據悉，新租客為夫婦，業主於2017年以約845.8萬購入，租金回報2.8厘。

  中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山雲海SANDALWOOD COURT第2座低層A室，面積856方呎，3房連套房間隔，以31000元租出，呎租36.2元。據了解，原業主於18年以1630萬購入，是次租出單位可享約2.3厘租金回報。
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