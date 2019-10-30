環海．東岸一房1.5萬元租出

香港置業高級聯席董事趙松坡表示，南昌站匯璽II第3B座中層B室，面積349方呎，1房間隔，望海景，原先叫價2.2萬，其後減價至2萬租出，呎租57.3元，據悉，新租客為夫婦，業主於2017年以約845.8萬購入，租金回報2.8厘。
中原分行經理梁偉健表示，馬鞍山雲海SANDALWOOD COURT第2座低層A室，面積856方呎，3房連套房間隔，以31000元租出，呎租36.2元。據了解，原業主於18年以1630萬購入，是次租出單位可享約2.3厘租金回報。
人人手上有一部智能手機，同時也要「尿袋」（流動電源）隨身，以便隨時為電話充電，但將來大家可以向「尿袋」說聲再見。中文大學研究員發明隨身輕便裝置，透過人體步行，將膝部彎曲的動能轉化為電力，由人體自行發電...
2019-10-30
退休生活最高境界是退而不休，由上月卸任主席的阿里巴巴創辦人馬雲向大家作出良好示範。繼上周六現身酒吧高唱《成都》後，在周日與菲律賓拳王柏基奧宣稱將共同組成「真馬尼隊」，並向有「五十戰五十勝」的美國拳王梅...
2019-10-30
這次擊殺極端組織伊斯蘭國領袖巴格達迪的行動，唯一負傷的英雄是一隻現役軍犬。這隻優秀毛孩的英姿被美國總統特朗普Twitter分享出來，特朗普形容，牠做了一項出色的工作。而美軍雖然拒絕公開牠的名字，但透露牠已康復返回工作崗位。 特朗普周一在Twitter分享了今次突擊行動的無名英雄照片。從照片中，只知道那隻軍犬屬比利時瑪蓮萊犬（Belgian Malinois）。在上周六的軍事行動中，牠聯同一批美軍突擊隊員追蹤巴格達迪到一條地道內，逼使巴格達迪引爆身上的炸彈背心，與三名子女同歸於盡。 特朗普在訊息中寫道：「我們把這隻神奇軍犬（名字保密）的照片公開。牠做了一項出色的工作，捕獲及殺...
2019-10-30
元朗低密度住宅爾巒，臨河而建，與翠綠山林為伴，環境清幽寧靜。是次走訪為一間孖屋，兩屋的實用面積大概約1600方呎，大屋向東南，屋主打通兩屋的花園，面積逾千呎，兩屋裝潢雅致簇新，特高樓底設計，甚有氣派。...
2019-10-30
市場觀望美國聯儲局議息結果，外圍股市昨晚窄幅上落。美股杜指早段微升9點，見27099點，標普指數接近持平，至於納斯達克指數則下跌0.2%。油價亦下跌，紐約期油昨晚下跌1.4%，跌至每桶55美元。 ...
2019-10-30
皇家馬德里上周中歐聯作客擊敗加拉塔沙雷一洗頹風，今晚西甲快車回師班拿貝主場迎戰包尾大幡雷加利斯，在法國射手賓施馬輪休下改由比利時前鋒夏薩特肩負入球重任，讓球主客和讓一球主勝趁早下注免愈買愈熱。（Now4K 611、632台周四凌晨4:15直播） 上輪西甲皇馬作客0:1不敵馬略卡隊內一片愁雲慘霧，幸球員知恥近乎勇於上周二歐聯作客1:0力挫加拉塔沙雷止頹勢，負傷上陣的賓施馬踢足九十分鐘，今仗教練施丹將安排他輪休改由夏薩特領軍鋒線。而皇馬在班拿貝表現可靠西甲三勝一和不敗，夏神「開齋波」便在上次主場4:2勝CF格蘭納達取得，他豪言：「繼承C朗拿度的七號不容易，但我會傾盡所能為皇馬贏...
2019-10-30
近年串流媒體（Streaming Media）愈趨普及，為我們的歌影視等賞藝生活與習慣，帶來翻天覆地的改變，亦因而造就出一種新的經濟模式。Netflix作為串流影視龍頭，適時於明天（10月31日）起推...
2019-10-30
梁詠琪（Gigi）與西班牙籍老公Sergio嘅混血囡囡Sofia（祈淑菲）出世時已手長腳長，遺傳晒父母嘅高瘦身材。早前，短髮靚媽Gigi仲表示目測4歲乖女已有7歲高身形嘞！日前下午，Gigi與老公齊齊...
2019-10-30
反修例風波擾攘四個多月，未見平息跡象。旅客擔心香港社會狀況，不來遊玩，旅遊業首當其衝，牽連零售、酒店、飲食等行業同時蒙受損失，尤其飲食業最難捱，部份食肆開始裁員，甚至關門大吉。政府針對個別業界的苦況，陸續推出支援措施，但救得一時，終非長久之計，當局是時候聯合各界別，搞一次全面性的振興行動。 根據最新統計數字，截至八月，訪港遊客比去年同期大跌三成九，當中內地遊客勁跌四成二，酒店入住率下降，零售業少了外來客源，營業額大跌，而依靠客流才能生存的飲食業，受遊行示威影響，食客不來，業界估計已有數以百間食肆被逼結業，連的士等公共交通也少了乘客，要求政府伸出援手。 旅客卻步的局面，相信會...
2019-10-30
第五場四班一二○○米。此場屬亂局，有能力爭三甲的馬有七八匹以上，本來揀任何一駒都難言把握，不過好處是容易有好分頭，博WP即使只跑位置，也隨時有利潤。 「大聚會」全盛時是三班都夠贏之馬，上季轉至高伯新馬房後，在四班兩捷，回升三班後便無以為繼，嚴格計尚未回到本身最高峰，但起碼證明練者已摸通訓練此駒的竅門。 「大聚會」上季剛轉到伯廄的初期，集中跑千四、千六米，減分意圖路人皆見，其後在490場次回師首本的谷草千二米並重戴面箍，即可殺敗稍超班的「小威人」，可見退化程度未算嚴重。至於之後兩仗與今次又同場的「無價寶」互有勝負，「大聚會」落敗一仗是要讓前駒十八磅，之後反勝一仗也要讓十一磅，...
2019-10-30