藍天海岸呎價1.52萬
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座極高層F室，面積455方呎，兩房戶，望海景，獲買家以800萬購入，呎價17582元。據了解，原業主於11年3月以436萬購入，帳面獲利約364萬。
美聯首席高級營業經理丘仲文表示，馬鞍山迎海．駿岸8座低層G室，面積546方呎，兩房連儲物房間隔，景觀開揚，獲區內首置客垂青，原叫價850萬，議價後以828萬成交，呎價15615元。據悉，原業主於16年以773.1萬購入，現沽出帳面獲利54.9萬。
祥益區域董事袁思賢表示，屯門兆禧苑A座高層6室，面積415方呎，兩房設計，獲區外客垂青，以495萬（自由市場價）易手，呎價11928元，屬市價水平。
世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山新港城B座中層7室，面積348方呎，一房間隔，望山景，原叫價650萬，減價27萬，以623萬獲買家承接，呎價17902元。據了解，原業主於97年以251萬購入，帳面獲利372萬。
新港城一房623萬沽
香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣碧海藍天6座中層D室，面積505方呎，兩房間隔，減價後以870萬成交，呎價17228元，據了解，買家為首置客。