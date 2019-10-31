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屋苑紛錄首置客承接

2019-10-31 列印
■東涌藍天海岸，減價10萬，以590萬沽出，呎價15206元。資料圖片
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        據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，中原資深分區營業經理林溢斌表示，東涌藍天海岸5座中層G室成交，面積388方呎，一房間隔，減價10萬，以590萬沽出，呎價15206元，買家為首置客。原業主於16年以422萬購入，持貨約三年SSD限售期剛解除，帳面獲利168萬。

藍天海岸呎價1.52萬

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座極高層F室，面積455方呎，兩房戶，望海景，獲買家以800萬購入，呎價17582元。據了解，原業主於11年3月以436萬購入，帳面獲利約364萬。

　　美聯首席高級營業經理丘仲文表示，馬鞍山迎海．駿岸8座低層G室，面積546方呎，兩房連儲物房間隔，景觀開揚，獲區內首置客垂青，原叫價850萬，議價後以828萬成交，呎價15615元。據悉，原業主於16年以773.1萬購入，現沽出帳面獲利54.9萬。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門兆禧苑A座高層6室，面積415方呎，兩房設計，獲區外客垂青，以495萬（自由市場價）易手，呎價11928元，屬市價水平。

　　世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山新港城B座中層7室，面積348方呎，一房間隔，望山景，原叫價650萬，減價27萬，以623萬獲買家承接，呎價17902元。據了解，原業主於97年以251萬購入，帳面獲利372萬。

新港城一房623萬沽

　　香港置業首席聯席董事曾家輝表示，長沙灣碧海藍天6座中層D室，面積505方呎，兩房間隔，減價後以870萬成交，呎價17228元，據了解，買家為首置客。
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