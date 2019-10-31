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屯門兆畦苑1萬元租出

2019-10-31 列印
        二手再錄市價租務個案，祥益分行經理黃文樂表示，屯門居屋兆畦苑A座中層24室，面積485方呎，兩房設計，月租1萬，呎租20.6元。

　　利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水威尼斯花園1座低層B室，面積約437方呎，為兩房間隔，獲租客以10000元承租，呎租約22.9元。

迎海每呎35.1元承租

　　美聯首席高級營業經理黃家樂表示，馬鞍山迎海3座高層D室，面積約797方呎，屬3房連套房間隔，望海景，議價後以2.8萬租出，呎租約35.1元，業主於12年以約929萬購入，租金回報率約3.6%。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門啟豐園2座高層D室，面積372方呎，兩房間隔，獲區內客以月租1.08萬租入，呎租為29元，據悉。租客為區內客。

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