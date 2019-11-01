都會駅三房減180萬沽
利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳都會駅9座中低層B室，面積731方呎，三房連套房間隔，望園景，原叫價1300萬，議價後減價180萬，以1120萬交吉形式沽出，呎價15321元。據悉，原業主於15年以848萬購入，現轉手帳面獲利272萬。
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座低層F室，面積457方呎，兩房間隔，以800萬購入，呎價17505元。據了解，原業主於09年以345萬購入，帳面獲利455萬。
中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城24座低層E室，面積447方呎，三房間隔，議價後以690萬易手，呎價15436元。據了解，原業主於09年以238萬購入，是次沽出單位獲利452萬。
世紀21領先置業代理執行董事陳遠禮表示，紅磡半島豪庭1座中層H室，面積962方呎，獲買家以1600萬承接，呎價16632元。據了解，原業主於09年以725萬購入，帳面獲利875萬。
美孚呎價1.32萬易手
香港置業市務經理（銷售）梁植霖表示，荔枝角美孚新邨百老匯街31號中低層B室，面積602方呎，四房間隔，議價後以800萬成交，呎價13289元，買家為首置客。原業主於10年以348萬購入，是次轉售帳面賺452萬。