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屋苑頻錄議價成交

2019-11-01 列印
■太古城一個三房連套房單位，以2300萬獲承接，呎價20646元。
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　　據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交，美聯區域經理范浩銘表示，鰂魚涌太古城春櫻閣中層A室，面積1114方呎，三房連套房間隔，以2300萬獲承接，呎價20646元。原業主於82年以121.4萬購入，是次轉手帳面獲利2178.6萬。

都會駅三房減180萬沽

　　利嘉閣分行經理黃金欽稱，將軍澳都會駅9座中低層B室，面積731方呎，三房連套房間隔，望園景，原叫價1300萬，議價後減價180萬，以1120萬交吉形式沽出，呎價15321元。據悉，原業主於15年以848萬購入，現轉手帳面獲利272萬。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座低層F室，面積457方呎，兩房間隔，以800萬購入，呎價17505元。據了解，原業主於09年以345萬購入，帳面獲利455萬。

　　中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城24座低層E室，面積447方呎，三房間隔，議價後以690萬易手，呎價15436元。據了解，原業主於09年以238萬購入，是次沽出單位獲利452萬。

　　世紀21領先置業代理執行董事陳遠禮表示，紅磡半島豪庭1座中層H室，面積962方呎，獲買家以1600萬承接，呎價16632元。據了解，原業主於09年以725萬購入，帳面獲利875萬。

美孚呎價1.32萬易手

　　香港置業市務經理（銷售）梁植霖表示，荔枝角美孚新邨百老匯街31號中低層B室，面積602方呎，四房間隔，議價後以800萬成交，呎價13289元，買家為首置客。原業主於10年以348萬購入，是次轉售帳面賺452萬。
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