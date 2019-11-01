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長沙灣星匯居呎租38元

2019-11-01 列印
　　二手再錄減價租務個案，中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣星匯居1座低層D室，面積396方呎，兩房間隔，擁開放式廚房，享內園景，剛以月租1.5萬租出，呎租38元。據了解，業主於07年以302萬購入，可享回報約6厘。

　　利嘉閣分行經理劉玉華表示，粉嶺中心F座高層2室，面積513方呎，三房間隔，景觀開揚，近日以15000元獲承租，呎租29.2元。據悉，原業主於17年550萬購入，現租出享租金回報率3.2厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，新屯門中心2座中層A室，面積501方呎，兩房間隔，獲外區客垂青，減價1000元，以1.15萬租入，呎租23元。

　　中原分區營業經理周偉航表示，大圍盛薈5座高層ND室，面積678方呎，三房連套房間隔，以24000元租出，呎租35.4元。
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