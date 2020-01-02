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杏花邨每呎39元租出

2020-01-02 列印
　　利嘉閣地產分行助理分區經理黃銳平表示，港島東杏花邨15座高層4室，實用面積約473方呎，兩房間隔，望單邊山景，近日以月租1.83萬租出，較業主原開價1.9萬700元或3.7%，實用呎租約39元，業主於2007年1月，以約263萬購入上述單位，料回報逾8.3厘。

　　黃銳平補充，杏花邨12月共錄5宗租賃成，該屋苑現時有60個單位放租，叫價由1.85萬起。

浪澄灣每呎42.8元承租

　　香港置業分行首席高級營業經理翁嘉慧表示，西九龍浪澄灣7座高層E室，2向西北望海景，實用面積約561方呎，放租約2個月，雙方議價後減價2000元，以2.4萬租出，實用呎租約42.8元，新租客為單身人士，心儀單位裝修企理，兼外望海景，故睇樓3次後決定承租。
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