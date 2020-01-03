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新都城兩房月租1.73萬

2020-01-03 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網助理營業經理譚凱婷表示，將軍澳新都城都會豪庭2座中層B室，面積406方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以1.73萬租入，呎租42.6元。據了解，業主於99年4月以221.8萬購入，租金回報9.4厘。

　　香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，奧運站浪澄灣8座低層A室，面積550方呎，兩房間隔，望海景，議價後以2.1萬租出，呎租38.2元，據悉，新租客為夫婦。業主於13年11月以830.3萬購入，現享回報3厘。

　　世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田碧濤花園百利閣中層C室，面積764方呎，三房一套間隔，享河景，以1.95萬租出，呎租25.5元。據了解，業主於00年8月以280萬購入，租金回報率8.4厘。
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