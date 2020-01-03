連天台複式戶 貝沙灣高曠時尚型格大廳

坐落薄扶林的貝沙灣，最大賣點就是大部分單位正對海景，項目提供多款特色戶型，今次走訪的豪宅，乃是少有的頂層複式單位，實用1751方呎，外連平台與天台，飽覽多角度景觀。至於室內，據知戶主豪斥約400萬裝修費，打造摩登時尚居停。



由盈大地產發展的貝沙灣，於2004年至2008年期間分多期入伙，是薄扶林的大型豪宅屋苑之一，整個項目提供逾2700個單位，包括分層單位及洋房，自設豪華會所，滿足不同住客需要，附近亦有海濱公園方便遛狗，而附近的數碼港商場則有戲院及超級市場。交通方面，有巴士及小巴途經屋苑，直達銅鑼灣及旺角等地。



斥約400萬豪裝



是次參觀的放盤，位於屋苑第6期，屬少有的頂層複式連天台單位，實用面積1751方呎。甫入單位，便感受到屋內的高貴而富時尚的裝潢品味，據悉單是裝修費達約400萬，位於複式下層的大廳，客飯兩廳位置間隔分明，以客廳的啡色沙發分區，旁邊的餐桌以玻璃作枱面，配以紫色餐椅，天花掛有球體吊燈，凸顯單位的特高樓底。



房間方面，大宅只設2房，其中1間房間為套房間隔。大廳旁邊的主人套房，寢區以黑白兩色主調，大牀可以三邊下牀，男女戶主的衣服鞋履分別收納於到頂衣櫃和牀頭後方，套廁的布置如出一轍，浴缸置於窗邊，可欣賞薄扶林的山景。



沿鏤空樓梯而上，複式上層是酒吧區及書房，同層還外連平台，擺放不少戶外家具，最適合與一班好友聚會，一同享受前方的鋼線灣海景，更有機會眺望南丫島榕樹灣，山景更為開揚，還望到附近的碧瑤灣及置富花園一帶。