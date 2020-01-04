維港峰提供125個單位，設一至四房間隔，項目坐落於干諾道西，對出有巴士站及電車站，步行約6分鐘可到達港鐵香港大學站B1出口。另外屋苑位屬小學11校網，名校林立。
交通便捷位處名校網
是次放盤面積1760方呎，日字形大廳間隔寬敞，內籠以淺灰牆身與木地板裝潢，客廳放有三組沙發及茶几，飯廳的四人餐桌椅靠牆而放，近玄關位採用鏡面牆身，廳內空間感得以擴充。
可遠眺西九龍市景
單位設四個房間，包括兩間套房，套房以轉角窗採光，景觀與大廳露台一樣，盡覽無遮擋西區海景，視野遠至對面的西九龍市景及昂船洲大橋。
武漢華南海鮮批發市場不明肺炎疫情擴大，確診患者數目短短四天內大增六成至四十四人，當中十一人屬重症。武漢市衞生健康委員會公佈，初步未發現個案有明顯人傳人證據，亦未發現醫務人員受到感染，病原鑒定和病因溯源...
2020-01-04
長江白鱘的滅絕風波，是上月二十三日國際學術期刊《整體環境科學》（Science of The Total Environment）發表的一篇研究論文指出，中國長江的特有物種「白鱘」已經滅絕。不過，國際...
2020-01-04
繼三日前美國駐巴格達大使館被圍攻的事件剛平息，巴格達國際機場周五凌晨時分遭受美軍的空襲，最少三枚火箭襲擊導致最少有七死九傷。而美國國防部證實死者包括伊朗精銳「聖城旅」（Quds Force）的首腦卡西姆·蘇萊馬尼（Qassem Soleimani）。伊朗揚言會報復。 綜合外媒報道，伊拉克電視台和三名政府官員均證實穆漢迪斯和蘇雷曼尼的死訊。而其他死者是近日號召民眾發動反美示威的親伊朗「人民動員」（Hashed al-Shaabi）民兵組織的五名成員。 卡西姆·蘇萊馬尼是伊朗革命衞隊對外部門的首腦，在國內、外都享有知名度。「人民動員」組織，形容這是美軍進行的一次「懦弱轟炸」，更...
2020-01-04
位於西區的維港峰樓齡約四年，坐擁交通及校網優勢。以下為大家精選的放盤，面積1760方呎，四房兩套間隔，露台前臨開揚遼闊西區海景，更可遠眺西九龍及昂船洲大橋。 維港峰提供125個單位，設一至四房間隔，項...
2020-01-04
市場憂慮中東緊張局勢升溫，投資者趁高位獲利離場，港股高開低走，恒指創近半年高位後掉頭倒跌。恒指高開後曾飆339點，高見28883點，創去年7月4日以來最高，惟二萬九阻力甚大，指數隨即掉頭向下，收報28451點，回吐92點，全周仍升226點，已是連續第五個星期上揚；國指收報11253點，下降67點；港股成交增加至978億元。 「三桶油」逆市齊向上 有傳美國在伊拉克發動空襲行動，造成一名伊朗高級將領死亡，其後伊朗揚言將會報復。中東局勢緊張，刺激國際油價急升，「三桶油」逆市向上，中石油（857）漲2.8%，收報4.04元；中海油（883）上揚2%，收報13.24元；中石化（386...
2020-01-04
巴塞隆拿前鋒美斯周四歸隊，備戰今晚作客愛斯賓奴的二○年首場西甲，但在除夕自發加操，更被發現操練時重溫個人精華片段。此子如此努力或與只差廿六球便超越巴西球王比利的單一球會入球紀錄有關，今場加泰隆尼亞打吡面對包尾的愛斯賓奴勢大開殺戒。（Now4K 611、632台周日凌晨4:00直播） 美斯去年在巴塞隆拿度過豐收一年，第六次贏得金球獎破紀錄，期間又攻入不少金球，尤其是去季歐聯四強首回合主場鬥利物浦射入精采絕倫的罰球。這名三十二歲鋒將沒有怠慢，一九年最後一天仍自發加操，但有球迷發現他收起了謙遜一面，一邊跑步一邊觀看自己去年的士哥片段。 事實上此子於二○年有新目標，就是在球會層面全...
2020-01-04
教堂向是宗教色彩濃厚的建築物，各國的傳教士均喜歡以教堂作為傳教活動中心，團結信眾。然而無論有沒有宗教信仰，皆可在暢遊異國期間，多參觀當地具標誌性的教堂，了解其社區與宗教文化，即使純粹抱着觀摩心態，也能...
2020-01-03
武漢近日證實多宗不明原因肺炎病例，疫情備受關注。張兆輝和陳豪前日在武漢為私人宴會表演，陳豪還帶同媽咪到當地。偕同太太到武漢的張兆輝表示，他在宴會上與陳豪分開表演，唱了兩首歌後，到餐廳吃飯時才遇見陳豪，...
2020-01-04
新年伊始，跟朋友喝茶聊天，說起元旦日街頭依然硝煙迷漫，香港亂局不知何時可了。朋友沮喪說，這麼下去如何是好？ 我跟他說，除非你喜歡政治運動，那就投入進去，無怨無艾。不然的話，眼下唯一辦法，就是甚麼都不理甚麼都不管，先把自己的日子顧好了再說。 大形勢既然不是你可以控制的事情，那就把自己可以控制的生活過好。政治形勢一天一個花樣，社會情緒隨之波動，但只要你打定主意要好好過日子的話，香港還沒到有人可以阻止你好好過日子的地步。既然如此，少理大形勢，把自己的小日子先過好。中國有句俗話：「各家自掃門前雪，哪管他人瓦上霜。」這句話本來是形容人自私的，但你也可以想想，做人為甚麼要管別人的「瓦上...
2020-01-04
蘇保羅馬房明日四匹上陣馬裏，「必妙星」上場初出即後上跑得接近，僅以兩個多馬位落後頭馬「幸福笑容」，今次增程跑千八，練馬師蘇保羅表示，此駒的質素良好，倘非在十一月報名後賽事取消，令其失去一場熱身的機會，相信上場會跑得更接近，而牠在外地曾勝二千二百米長途賽，今次跑千八米應較千六米理想，有力在前列歸來。 馬場浮世繪
2020-01-04