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維港峰飽覽西區海景

2020-01-04 列印
■是次介紹的維港峰中層A室，面積1760方呎，採四房兩套設計。
■大廳露台前臨西區海景，眺望九龍站一帶市景。
■套房以轉角窗採光，景觀與大廳露台一樣。
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　　位於西區的維港峰樓齡約四年，坐擁交通及校網優勢。以下為大家精選的放盤，面積1760方呎，四房兩套間隔，露台前臨開揚遼闊西區海景，更可遠眺西九龍及昂船洲大橋。

　　維港峰提供125個單位，設一至四房間隔，項目坐落於干諾道西，對出有巴士站及電車站，步行約6分鐘可到達港鐵香港大學站B1出口。另外屋苑位屬小學11校網，名校林立。

交通便捷位處名校網

　　是次放盤面積1760方呎，日字形大廳間隔寬敞，內籠以淺灰牆身與木地板裝潢，客廳放有三組沙發及茶几，飯廳的四人餐桌椅靠牆而放，近玄關位採用鏡面牆身，廳內空間感得以擴充。

可遠眺西九龍市景

　　單位設四個房間，包括兩間套房，套房以轉角窗採光，景觀與大廳露台一樣，盡覽無遮擋西區海景，視野遠至對面的西九龍市景及昂船洲大橋。

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