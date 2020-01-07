香港置業營業經理張志豪表示，長沙灣丰滙3座中高層C室，面積362方呎，屬1房間隔，望市景，原先叫價680萬，議價後減價50萬，以約630萬成交，呎價17403元。據了解，買家為單身人士，原業主於14年6月以約408萬購入，是次轉售帳面賺約222萬，物業升值約54%。
東環760萬易手
利嘉閣高級分區董事關騰達稱，東涌東環6A座低層1室，面積約646方呎，為3房連套房間隔，望海景，獲買家以760萬承接，呎價11765元。據悉，原業主於15年1月以約729.5萬買入，現沽出轉手帳面獲利約30.5萬。
美聯營業經理林志堅表示，將軍澳安寧花園5座低層K室，面積583方呎，屬3房間隔，以666.8萬（自由市場價）易手，呎價11437元。
祥益區域董事邱家邦表示，屯門海景花園4座低層A室，面積582方呎，原先叫價530萬，累減65萬，以465萬沽出，呎價7990元，屬市價水平，據悉，買家為區外首置客，購入作自住。
世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角和富中心8座高層A室，面積1335方呎，3房連工人房間隔，望海景，獲區外換樓客以約2750萬承接，呎價20599元，據了解，原業主於92年以525萬購入，帳面獲利約2225萬，物業升值約4.2倍。