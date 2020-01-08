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屋苑錄減價成交個案

2020-01-08 列印
■雅典居一個三房單位，減至1230萬沽出，呎價14057元。
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        據《星島地產網》報道，二手再錄用家承接個案，美聯首席高級營業經理陳少鴻表示，馬鞍山雅典居6座高層B室，面積875方呎，三房連套房及儲物室間隔，原叫價約1400萬，減價至1230萬沽出，呎價14057元，據悉，買家為用家。原業主於11年6月以674萬購入，現沽出帳面獲利556萬，物業升值約82.5%。

雅典居呎價1.4萬易手

　　中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城50座中層E室，面積284方呎，兩房間隔，以504萬易手，呎價17746元。據了解，原業主於13年以280萬購入，是次沽出單位獲利224萬離場，單位升值約80%。

　　利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌東堤灣畔8座低層E室，面積590方呎，兩房間隔，望園景，以688萬沽出，呎價11661元，據悉，買家為自用客。原業主於12年3月以390萬購入，現轉手帳面獲利約298萬元，升值約76%。

　　祥益區域董事袁思賢表示，屯門兆安苑A座高層5室，面積495方呎，獲外區首置客以460萬（自由市場價）購入，呎價9293元，屬市價水平。

　　世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角榮發大廈中層B室，面積245方呎，兩房間隔，望樓景，以380萬沽售，呎價15510元。據了解，原業主於16年以270萬購入，帳面獲利110萬離場，單位期內升值約41%。

樂悠居低層636萬售

　　利嘉閣市務經理石家誠表示，荃灣樂悠居低層17室，面積420方呎，兩房間隔，望市景，原叫價640萬，經議價後微減4萬，以636萬沽出，呎價15143元。據悉，原業主於07年3月以177萬購入，現轉手帳面獲利459萬。
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