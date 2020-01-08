雅典居呎價1.4萬易手
中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城50座中層E室，面積284方呎，兩房間隔，以504萬易手，呎價17746元。據了解，原業主於13年以280萬購入，是次沽出單位獲利224萬離場，單位升值約80%。
利嘉閣高級經理劉景駿表示，東涌東堤灣畔8座低層E室，面積590方呎，兩房間隔，望園景，以688萬沽出，呎價11661元，據悉，買家為自用客。原業主於12年3月以390萬購入，現轉手帳面獲利約298萬元，升值約76%。
祥益區域董事袁思賢表示，屯門兆安苑A座高層5室，面積495方呎，獲外區首置客以460萬（自由市場價）購入，呎價9293元，屬市價水平。
世紀21日昇聯席董事蔡嘉駿表示，北角榮發大廈中層B室，面積245方呎，兩房間隔，望樓景，以380萬沽售，呎價15510元。據了解，原業主於16年以270萬購入，帳面獲利110萬離場，單位期內升值約41%。
樂悠居低層636萬售
利嘉閣市務經理石家誠表示，荃灣樂悠居低層17室，面積420方呎，兩房間隔，望市景，原叫價640萬，經議價後微減4萬，以636萬沽出，呎價15143元。據悉，原業主於07年3月以177萬購入，現轉手帳面獲利459萬。