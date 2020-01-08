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君滙港兩房月租1.8萬

2020-01-08 列印
        二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事張仲賢表示，奧運站君滙港5座低層G室，面積474方呎，兩房間隔，望市景，原叫價約2萬，議價後減價2000元，以1.8萬租出，呎租38元，據悉，新租客為單身客。業主於11年3月以528萬購入上述單位，現享租金回報4.1厘。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO SICILIA第1B座低層D室，面積326方呎，開放式間隔，望開揚市景，獲租客以1.1萬租入，呎租33.7元。

  據了解，業主於16年8月以353.46萬購入位，按買入價計算，租金回報約3.7厘。

　　中原高級分行經理鍾宏遠表示，屯門䨇寓低層北翼C室，面積389方呎，一房間隔，以1.25萬租出，呎租32.1元，租客為一對年輕夫婦。業主於16年11月以530萬一手購入，租金回報約2.8厘。
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