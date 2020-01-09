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維港灣三房月租2.73萬

2020-01-09 列印
        二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事趙松坡表示，奧運站維港灣6座中層E室，面積602方呎，三房間隔，原叫租3.1萬，議價後減價3700元，以2.73萬租出，呎租45.3元，據悉，新租客為夫婦。業主於98年以373.1萬購入，現享回報8.8厘。

　　世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山銀湖‧天峰6座低層B室，面積1856方呎，四房連雙套房間隔，原叫租4.8萬，議價後減價6000元，以月租4.2萬租出，呎租22.6元。據了解，業主於10年以1607萬購入，可享租金回報率3.1厘。

　　利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水御皇庭2座高層B室，面積417方呎，兩房間隔，望山景，以11500元獲承租，呎租28元。
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