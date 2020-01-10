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海桃灣兩房月租2.3萬

2020-01-10 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席高級營業經理翁嘉慧表示，奧運站海桃灣3座低層C室，面積451方呎，兩房間隔，望開揚景，原叫租2.5萬，議價後以2.3萬租出，呎租51元，據悉，新租客為夫婦。業主於12年以590萬購入，現享回報4.7厘。

　　利嘉閣分行經理何雲德表示，鑽石山居屋龍蟠苑F座中層11室，面積426方呎，兩房間隔，望市景，近日以14800元獲承租，呎租34.7元。據悉，業主於10年以215萬購入，現租出享租金回報率8.3厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河ISLAND RESIDENCE中層A室，面積391方呎，一房間隔，望市景，獲租客以1.8萬租入，呎租46元。

  據了解，業主17年9月以782.8萬購入，按買入價計算，租金回報2.8厘。
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