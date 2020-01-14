佳兆業35億奪青山灣住宅地

政府推地步伐持續，其中於上周五才截標的屯門青山灣住宅地，隨即於昨日開標，並由內房佳兆業以35億奪得，每方呎樓面地價6005元，符合市場估值範圍，同時為該公司首度以獨資形式奪得本港地皮。



樓面呎價6005元



地政總署昨日公佈，屯門青山灣住宅地，由內房佳兆業力壓其餘15間入標財團奪得，地價35億，每方呎樓面地價6005元，屬市場估值範圍，而是次亦是佳兆業首度奪得本港地皮。



佳兆業傳媒及投資關係部總監蔡晉表示，集團第一次中標取地，意味踏出重要一步，集團認為價格合理，香港短期困擾將成過去，長遠看好市況；至於該地皮規劃及投資額尚未落實。佳兆業主要於內地發展住宅，其項目分佈於深圳、惠州、東莞及上海等城市。



地皮於上周五截標時，共接獲16份標書，除了大型發展商外，亦有不少為中小型財團，入標財團包括長實、新地、信和、恒基、華懋、嘉里、嘉華、永泰、佳明、建灝、遠展等。地皮位於屯門48區青山公路青山灣段、地皮逾14.5萬方呎，可建逾58.2萬方呎。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，中標價屬合理範圍，反映發展商對後市有信心，以及部份發展商對土地渴求，因近年中小型地皮供應不多，中小型發展商有需要增加土地儲備及發展項目。



中標價符市場預期



他再指，項目將主打中小型單位，估計總投資額約55至65億，落成後每方呎可售1.4萬元起。他又稱，地皮位於棕月灣附近，同時毗鄰哈羅國際學校，區內商業及生活配套不足以應付未來區內需求。



對於地皮質素方面，林浩文認為該地皮規模雖然不算大，但地皮形狀不規則，剪裁上有一定難度，預料部份單位可享海景。