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屋苑紛錄減價成交

2020-01-14 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，美聯物首席高級營業經理鄧偉傑表示，長沙灣宇晴軒6座高層B室，面積554方呎，三房間隔，景觀開揚，以1030萬成交，呎價18592元。據悉，原業主於07年斥資365萬購入，是次轉手帳面獲利665萬，升值逾1.8倍。

宇晴軒三房1030萬沽

　　利嘉閣高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌南豐新邨4座中層C室，面積391方呎，兩房間隔，望園景，原叫價730萬，目前減價至708萬獲承接，呎價18107元。據了解，原業主於11年4月以363萬購入，現轉手帳面獲利345萬，物業升值95%。

　　中原分行經理陳彥榮表示，元朗世宙1座低層D室，面積426方呎，兩房間隔，原叫價630萬，議價後以620萬承接，呎價14554元。原業主於15年12月以521萬購入，是次轉手帳面獲利99萬。
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