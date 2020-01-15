名城三房1000萬易手

代理指，北角半山寶馬山花園3座高層C室，面積825方呎，三房連套房間隔，業主原叫價1650萬，減至1630萬易手，呎價19758元，買家屬於同區租客。原業主於03年以430萬買入單位，持貨17年帳面獲利1200萬，單位升值2.8倍。
美聯高級區域經理黃志明表示，奧運站君滙港3座中層G室，面積474方呎，兩房間隔，望市區景，吸引用家承接，成交價913萬，呎價19262元。據悉，原業主於10年7月以440萬購入，是次轉手帳面大幅獲利473萬，升值約1.08倍。
君滙港每呎1.92萬售
利嘉閣首席聯席董事季思佳表示，元朗加州豪園聖哥拉徑單號屋，面積1495方呎，三房間隔，原叫價1850萬，目前減價75萬，以1775萬易手，呎價11873元。據了解，原業主於14年11月以約1260萬購入，持貨五年轉手帳面獲利515萬，物業升值41%。
另外，豪宅亦錄租務個案，利嘉閣市務經理游焯偉表示，東半山大坑台B座高層8室，面積567方呎，兩房間隔，望開揚山景，另連車位，單位原於去年11月開始放租，叫租35000元，議價後減價2500元，以32500元租出，呎租57.3元。據悉，業主於15年12月以約1010萬購入，租金回報率約3.9厘。