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嘉亨灣低層呎租50元

2020-01-15 列印
　　二手再錄市價租務個案，西灣河嘉亨灣3座低層B室，面積1080方呎，另連569方呎平台，屬三房間隔連工人房，望海景，獲租客以5.4萬租入，呎租50元。據了解，業主於2005年12月以1380萬購入上述單位，按購入價計算，租金回報4.7厘。

　　香港置業高級聯席董事趙松坡表示，奧運站維港灣5座中層E室，面積595方呎，三房間隔，望開揚景，議價後以2.6萬租出，呎租43.7元，據悉，新租客為夫婦。業主於00年以380萬購入，現享回報8.2厘。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門冠峰園5座低層F室，面積580方呎，兩房間隔，獲區內客垂青，以月租1.3萬租出，呎租22.4元，據悉，租客為區內客。
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