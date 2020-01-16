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ISLAND RESIDENCE呎租48.1元

2020-01-16 列印
　　二手再錄市價租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河ISLAND RESIDENCE高層C室，面積499方呎，兩房間隔，獲租客以2.4萬租入，呎租48.1元。據了解，業主於17年以1125.1萬購入，按買入價計算，租金回報2.6厘。

　　世紀21奇豐分行經理黃宗信表示，馬鞍山新港城A座中層1室，面積568方呎，三房間隔，原叫租1.9萬，其後議價500元，以月租1.85萬租出，呎租32.6元。據了解，業主於96年以310萬購入，租金回報7.2厘。

　　香港置業首席聯席董事林佩玲表示，奧運站帝峯•皇殿1座高層B室，面積1174方呎，四房間隔，望開揚景，以5.1萬租出，呎租43.4元，據悉，新租客為夫婦。業主於10年12月以2624萬購入，租金回報2.3厘。
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