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奧柏•御峯1.5萬租出

2020-01-29 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業首席聯席董事林佩玲表示，大角咀奧柏•御峯1座低層C室，面積332方呎，一房間隔，望開揚景，原先叫租1.6萬，議價後減價1000元，以1.5萬租出，呎租約45.2元，據悉，新租客為單身客，業主於12年4月以約340.2萬購入，現享回報約5.3厘。

屯門城•點每呎45元承租

　　美聯助理區域經理李進豪表示，屯門城•點高層B室，面積約222方呎，採開放式間隔，望山景，議價後以1萬元租出，呎租約45元。

　　利嘉閣分行經理崔嘉栢表示，北角慧雲峯低層A室，面積約741方呎，三房連套房間隔，望海景，原先叫租35000元，經議價後減價4000元，以31000元租出，呎租約41.8元，據悉，業主於11年5月以約935萬購入，租金回報率約4厘。
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