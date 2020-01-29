奧柏•御峯1.5萬租出

上季曾指出過，蘇保羅的戰馬每每喜歡在評分處於降班邊緣時出擊，似是存心在投注人有疑慮之下博好分頭。後來再經驗證，發覺不少蘇廄馬在有望降班前夕，表現雖然確是較好，但原因應非之前所想，而只是一早做好準備，方便一落班便可搏殺，至於有些馬在降班前便已交出好成績，只是意外驚喜。 第五場四班一八○○米。「明月光」前季正正就是在61分水平贏馬，至於上季雖然最終要落到四班才於58分報捷，但在347場次當減至60分時，雖然仍是於三班出賽，但走勢明顯復甦，之後落四班便取得一勝兩位。由此可見，縱使並非所有蘇廄馬都是循此軌迹部署，但起碼「明月光」確是如此。 今季，「明月光」首三仗評63分時的表現只不...

2020-01-29