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利奧坊．曉岸1.12萬租出

2020-01-30 列印
　　二手再錄市價租務個案，香港置業高級聯席董事張仲賢表示，旺角利奧坊．曉岸1座低層E室，面積203方呎，開放式間隔，議價後以1.12萬租出，呎租55.2元，據悉，新租客為單身人士，業主於18年9月以約480萬購入，租金回報2.8厘。

  中原分區營業經理周偉航表示，大圍珀玥低層G室，面積296方呎，一房間隔，以14000元租出，呎租47.3元，業主於18年以604萬購入，是次租出可享約2.8厘租金回報。

珀玥每呎47.3元承租

　　香港置業高級營業經理楊錦河表示，啟德一號5座高層C室，面積375方呎，1房間隔，望開揚景，原先叫租約1.5萬，議價後減價500元，以1.45萬租出，呎租約38.7元。據悉，業主於17年8月以約666.9萬購入，租金回報2.6厘。
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