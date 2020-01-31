哈化柏林有射手盧克巴基奧腳風不俗，惟主力中堅列卻克因傷倦勤。史浩克04同樣受傷兵困擾，但對賽往績更勝一籌。兩軍各有千秋，今晚德甲在柏林奧林匹克體育館交鋒隨時握手言和，和局可博。 （Now670、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 盧克巴基奧今季德甲貢獻五入球四助攻，其中兩球是近六場取得，助哈化柏林錄得三勝兩和一負，期間主場0:4不敵拜仁慕尼黑實屬非戰之罪。然而，該隊今仗卻有後顧之憂，因為後防重心列卻克拉傷小腿肌肉，預料要下周中才能復出，今晚未能趕及披甲。 兩軍同陷傷兵潮 史浩克也有不少傷兵，包括今季德甲獨取四入球四助攻的射手賓尼圖拉文和後衞沙利夫辛...

2020-01-31