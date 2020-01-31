昇悅居三房跌穿千萬
中原分行副區域營業經理許永生表示，昇悅居錄得鼠年首宗成交，該屋苑8座低層G室，面積604方呎，向南享內園景，業主去年12月放盤，叫價1200萬元，近日見有實客洽購，議價後減至999萬元成交，呎價16540元，買家為家庭客。
由於減價後樓價低於1000萬元，可承造高成數按揭，遂拍板入市。原業主於2014年11月以657萬元買入單位，持貨逾5年帳面獲利342萬元，單位升值52%。
世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，馬鞍山新港城M座高層02室，面積363方呎，座向西面望市景，放盤2個月，原叫價660萬，議價後減12萬，以648萬沽售，呎價17851元。原業主於2014年6月以396萬購入上址，持貨5年多帳面獲利252萬，單位期內升值64%。
環海．東岸呎價1.89萬
利嘉閣分行經理黃旨焌表示，紅磡環海．東岸1C座高層M室，面積312方呎，一房間隔，去年7月中開始放售，原開價610萬，議價後減價18萬，以592萬沽出，略低於市價，呎價18974元。原業主於2016年9月以589.2萬購入上址，持貨四年帳面獲利約2.8萬，物業升值0.5%。
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