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南津．迎岸呎租56元

2020-01-31 列印
　　美聯分行助理聯席董事丘松原表示，香港仔南津．迎岸剛入伙，租盤承接力強，該屋苑中層B室，面積265方呎，一房間隔，向南全海景，獲原居於新界區租客，因公司搬遷至港島區，為方便上班，故以月租1.5萬元承租，呎租56.6元。

  業主於2018年4月以633萬元購入上址，租金回報約2.8厘。

　　祥益地產分行經理黃文樂表示，屯門寶怡花園3座高層C室，面積415呎，獲區外客垂青，租客一次過預繳半年租金，業主亦主動調整租金，減租1500元，故上述租客即時拍板承租單位，以月租1萬元租入，呎租24.1元。

  黃氏續稱，如以現時同類型單位銀行估價約479萬計算，租金回報2.5厘。
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