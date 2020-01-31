環境清幽寧靜 新餘邨典雅廳堂時尚型格

九龍塘屬傳統豪宅區，兼擁名校網之優勢，其中新餘邨坐落在筆架山的安域道上，環境靜中帶旺，備受買家歡迎。是次介紹該廈的放盤，實用面積950方呎，設有2房1套間隔，木系主題的廳堂為屋內打造舒適溫暖的居停。



新餘邨於1975年落成，屬單幢式的老牌住宅，物業樓高8層，共提供48個住宅單位，旁為珏堡、映月臺和天樂園等。位置上，項目屹立在安域道，鄰近有多個大型休憩公園，包括義德道遊樂場及龍翔道遊樂場，在市區也可享受清幽寧靜。至於生活起居，有專線小巴途經筆架山前往港鐵九龍塘站及又一城商場。



擁名校網優勢



新餘邨的放盤不多，這個單位為中層D室，實用面積950方呎，修長寬闊的大廳以木系風格裝潢，客飯兩廳格局分明，以走廊作分隔。客廳位置亦相當闊落，放有茶几及沙發等家具後，仍有空間放按摩椅，盡顯悠閒寫意的都會生活。客廳電視機背後以灰色橫紋作特色牆，提高廳堂的層次感，至於天花的特色吊燈，充滿時尚型格感覺。



鏡面牆身展空間



旁邊的飯廳空間四正，一面牆身鋪上鏡面，能夠擴闊室內空間感，中央放有6人長形餐桌，用膳環境舒適，而且設有窗戶，與客廳大窗做到空氣對流作用。毗鄰飯廳的廚房，拆去部份牆身再設置弧形吧枱，旁邊亦設有入牆身酒櫃。



單位為2房1套間隔，佈置與大廳一脈相承，其中主人套房以木地板配以白色牆身，感覺予人舒適和諧，靠牆位置造了一個長形櫃，可擺放電視機及作書桌之用。客房同樣四正偌大，靠窗訂造寬敞書桌，放置電子鼓後還有不少走動位置。