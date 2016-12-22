﻿Simon Says——騂龍施回馬槍

第五場放頭馬有「喜多屋」及「寶正寶」，步速應會正常。「騂龍」上仗鄭朗升全程走外疊亦得第三，顯示超第四班水準，今配何澤堯可施回馬槍。「家多福」上仗如不受阻有力爭位，今仗繼續有接近機會。「萬眾期待」已減夠分，連續兩仗跑得接近，狀態復甦可爭冷位。「超強快駒」上仗賺盡贏馬，水準卻不俗，加磅再來仍有位置機會。



第七場放頭馬得「超好玩」、「開心有你」及「星光大師」，步速應會偏快。「綠勇士」沙田贏「肥仔」，過來谷草級數佔優，但賠率乏味，值捧與否見仁見智。「好益善」在取勝邊緣，鬥志鮮明是正路機會馬。「提款機」上仗全程三疊望空大敗，今配韋紀力成半冷要留意。



文孝