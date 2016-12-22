﻿翠絲過兩關——綠勇士谷草發威

方嘉柏今季成績向好，尤其是谷草頭馬成績乃各倉之冠。今晚方廄不乏實力馬應戰，小方曾經表示，最希望替新轉倉的「寶正寶」贏馬交代，且看他能否如願以償。



方嘉柏馬房養馬量爆棚，居然會接收「寶正寶」這匹處女馬，筆者覺得很奇怪，皆因此駒一再證明能力有限，但仍然得到小方垂青，可見他認定馬兒並非朽木。今次在谷草C+3跑道出擊，對其主動跑法極有利，今次轉換配備更顯搏殺決心，信賴小方的練馬功力，不妨捧場。



此外，大摩對於「綠勇士」轉戰谷草也信心十足，他指出此駒角逐偏慢的場地可跑高一線，由於谷草場地較田草鬆軟，所以一定適合馬兒發揮，而且對手也較田草弱一些。大摩更補充，今次排在黃金一檔起步，並且強配莫雷拉，絕對是如虎添翼！



珊翠絲



