﻿郭能2016最後谷戰封王

昨晚是二〇一六年最後谷戰，結果郭能憑蘇廄「明月光」及沈廄「海利多」梅開二度，另再加兩席位置，最終以三十四分成為騎師王；至於取得一W四P的莫雷拉，則為沈廄另贏「超強快駒」。其餘蘇偉賢的「星際武士」連捷，令練者以兩W優勢繼續帶頭。此外，蔣嘉琦第七場犯規，被罰停賽兩日及一萬元。



練馬師沈集成昨晚身在日本未有督戰，但仍然有好成績交出，憑「超強快駒」及「海利多」包辦第五口孖寶，前駒至今已取得三捷，建功的莫雷拉指出：「雖然『超強快駒』上場贏得驚險，而且今仗要負一百三十三磅，但牠陣上演出相當準繩，跑谷草一六五〇米也特別耍家，所以賽前我仍有一定信心，結果憑早段快步速幫助取勝，論馬升上三班如遇有利形勢，相信可以再捷。」



為「海利多」報捷的郭能則說：「『海利多』長力不成疑問，只是競跑時較重口，並不容易駕馭，今仗牠排大外檔無可選擇，起步後只能守在後列競跑，但到中段步速轉慢時，我決定讓其提早發力，結果入直路後猶有餘勁直奔終點。這匹四歲馬仍大有進步空間，待進一步收斂後，很有機會在長途賽再添頭馬。」



此外，昨晚最終成為騎師王的郭能，另憑「明月光」食頭胡，練者蘇保羅表示：「『明月光』至今演出都非常穩定，次次能夠跑得接近，加上以往曾在三班賽上名，如今身處四班自然有利，由於牠仍然質新，今仗勝後應該還有爭勝能力。」



另一方面，偉廄「星際武士」及姚廄「開心有你」昨晚分別連捷及三捷，前駒練者蘇偉賢透露：「『星際武士』上仗剛贏馬，可是今仗賠率偏冷，相信是因為排八檔令投注人卻步，但我預期今場沒有步速，如果沒有其他對手鬥搶，大有機會一放而回，希望這是牠遲來的春天，憑藉目前大勇的狀態，可以繼續有好表現。」



而「開心有你」練者姚本輝說：「『開心有你』今仗轉彎時被對手頂在二疊，當時我以為已經落敗，豈料牠埋門仍能保持勁勢，看來今季的確進步很大，若非走位有點輸蝕，應該可以贏得較輕鬆。」



此外，潘頓昨晚停賽期滿復出，結果憑李廄「越駿寶」取得頭馬進帳，但他本來有機會梅開二度，皆因同晚報捷的「野孩子」是其賽前棄騎，結果由梁家俊冷手執個熱煎堆，後駒練者容天鵬指：「『野孩子』今仗對手甚弱，論馬可以秤先，唯一擔心是排九檔不利，但臨場其際遇不錯，騎者梁家俊也發揮得好，結果順利取勝。事實上，此駒剛戰已走勢甚佳，只因檔劣而影響最終名次。」



記者：文傑、亨利