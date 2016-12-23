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﻿馬場浮世繪——潘頓停賽復出即有馬贏

2016-12-23 列印
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  昨晚多位練馬師不在港，但部分仍然有出擊手影，其中沈集成起孖，而李易達則憑「越駿寶」報捷，此駒今仗由剛停賽期滿復出的潘頓建功，以四點二倍次熱門身分大勝開齋。

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