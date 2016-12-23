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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——韋紀力巴度又齊齊踩地

2016-12-23 列印
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  上周三韋紀力和巴度在頭場前落跑道踩地，結果前者獲兩W兩P，後者亦有一席位置！所謂食過翻尋味，昨晚兩人又有相同舉動，雖然最終沒有頭馬進帳，但雙雙也有上名成績。

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