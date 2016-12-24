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﻿馬場浮世繪——應家柏度假順道睇大賽

2016-12-24 列印
  聖誕節前後難得的馬季空檔，多位騎練及馬會高層均離港前往外地歡度佳節。馬會行政總裁應家柏趁太太昨日生日，一同前往日本度假兼為太太慶生，此行應總將會順道前往中山競馬場觀看一級賽有馬紀念，因此，他將會缺席下周二沙田日馬。
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