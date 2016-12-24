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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——鍾占祺梁明偉升副練

2016-12-24 列印
  馬會昨發出通告，向現時為二級助理練馬師鍾占祺以及梁明偉，發出助理練馬師牌照，有效期由下年一月一日至本年度馬季結束為止。鍾占祺獲派往練馬師蘇偉賢的馬房工作，梁明偉則派往練馬師何良的馬房。
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