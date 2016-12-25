﻿連利之星展奇能

上周三晚策騎「明月光」和「海利多」起孖的騎師郭能，於周二所策騎的十駒依然不乏牌面馬，可望再為他增添頭馬進帳，所以騎者昨晨收操後亦揚言，要趁手風正順時盡量數胡，而其中以「連利之星」和「夢幻仙子」的機會最值得秤先。



特約記者：文傑



蘇保羅馬房的「連利之星」過往由郭能策騎過四次，取得一冠一亞和一個殿軍，人馬合拍不成疑問，今次郭能再次策騎，角逐第九場二班二千米，郭能被問到爭勝機會時說：「現年六歲的『連利之星』今季狀態進展良好，其實前仗倘非直路早段受阻，相信會在頭馬『瑰麗傳奇』之後跑第三，而剛戰走勢較前更暢順，直路上後追甚勁，可惜終點前僅負『超有利』跑第二，敗得有點不值。今次『連利之星』轉戰二千米，以往牠在同程曾跑第四，估計可以勝任，雖然排十二位起步，早段有可能需要留守較後位置，幸而今場具同程賽績對手不多，此駒只要發揮出近期水準，足以走入前列一席。」



夢幻仙子形勢轉佳



至於偉廄「夢幻仙子」（見右小圖）剛戰初跑田草一千米直路賽，不敵蔡廄「翩翩」跑第二，周二兩駒再次同場競逐，郭能坦言希望反先對手贏馬，他指出：「剛戰『翩翩』負一百一十六磅且排在十二檔，可謂賺盡形勢，反而『夢幻仙子』則排在二檔，能夠跑第二已算不差，今次我們轉為排在有利的十四檔，磅位差距也拉近，按理未嘗不可反先對手，贏回一場頭馬。」



郭能最後還提到，「肇慶威威」近期陣上表現愈來愈接近，剛戰在谷草一六五○米上名，今次回師贏馬途程田草千八米，又排在有利二檔，理應可以在此發揮作用，雖然對手林立，仍冀望「肇慶威威」演出再進，最終能夠贏馬而回更最好不過。