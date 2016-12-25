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﻿馬場浮世繪——美麗傳承身價高昂要留意

2016-12-25 列印
  大摩馬房的高價自購馬「美麗傳承」，將於今次賽事首度登場，查此駒今年三月底在澳洲一級賽寶馬錦標跑第四後，即被香港馬主購入，當時澳洲傳媒曾經廣泛報道，謂今次成交價超過七位數字澳元，而其練馬師甘寧斯的馬房發言人表示，雖然他們希望繼續訓練「美麗傳承」，但在商言商，他們亦要為上手馬主爭取最佳利益，所以才割愛讓其售往香港。至於「美麗傳承」今次初出賽前操練充足，自然有留意價值。

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