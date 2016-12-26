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﻿馬場浮世繪——賀維恩有傳下季來港開倉

2016-12-26 列印
  馬會高層曾早前透露，將簽發牌照予一位外籍練馬師於下季來港開倉，之後有消息傳出，曾在港練馬多年兼贏過冠軍殊榮、但後來因家庭理由離開的希斯將會再次來港設倉。但據悉希斯目前正全力裁培兒子接班，所以短期內都不會東來，故現時估計最大機會來港開倉者，是殿堂級練馬師賀嘉時的長子賀維恩。

  賀維恩現年四十五歲，早在一九九二年已加入父親的馬房工作，幾年後負責馬房在費明頓馬場的出賽及操練事宜，經驗豐富。二○○八年，賀嘉時、賀維恩和胞弟賀米高成立賀氏團體，一起合作練馬，成續亦理想，近年代表作，要數「尚多湖」在澳洲及香港共贏得五場一級賽，包括去年的主席短途獎。賀維恩與多位香港練馬師熟悉，過往亦曾多次東來，對香港的賽事及馬匹都有一定認識。究竟他是否最後獲發牌開倉，稍後自有分曉。



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