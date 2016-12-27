 Advertisement
  • 2016年12月27日 星期二
  • 16º
  • 64%
熱門： 李嘉欣故宮博物館札幌機場棚工柏林聖誕市集

日報新聞 > 馬經

﻿白玉凱旋 必拼無疑

2016-12-27 列印
Previous Next

        第二場五班一六○○米。繼上周四「越駿寶」在五班谷草一哩打破悶局後，李廄在今日此組五班賽派出「白玉凱旋」，而元旦日的五班千四米則有「永高」列陣，估計「駕迅」、「頂級大師」、「飛壹般」等還陸續有來。由此可見，李廄的爭分主要戰場依然是五班賽，而且出賽名額珍貴，在此爭分重要時刻被派出來的五班馬，戰意必堅，值得看高一線。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd