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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——喜悅繽紛篤定補中

2016-12-27 列印
  第五場放頭馬得「萬事欣」及「喜悅繽紛」，步速不會太快。「喜悅繽紛」上仗遇強敵仍落飛，可惜快步速壞其好事，今仗篤定補中。冷腳「明月春風」，晨課見進步，居三班應恰可。「萬事欣」長勇及忠心，今仗仍是最佳配腳之選。

  第八場放頭馬得「平天下」及「翩翩」，步速不會快。「翩翩」兩勝姿態均輕鬆，今負中磅難尋敵手。「夢幻仙子」今仗有欄可據，與前駒再埋Q機會甚大。「皇仁大師」直路賽專家，今場第三勢力。

文孝
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