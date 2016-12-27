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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——春盈今鋪變身

2016-12-27 列印
  「綽綽有餘」是孫達志「寶藏」，質新馬評分減了不少，可以理解為何方嘉柏肯接手。但上陣以來，此駒未有太大驚喜，可能小方一心落班才搏， 馬兒近仗所負不遠，在上手馬房也能接近的馬，質素應不會太差。今次落班即配潘頓，擺明是起筷時候！

  廄侶「同進」愈跑愈進步，但三歲馬負重磅較蝕底，因此想博近期手風大順的姚本輝。「春盈」跑田草千二米是最佳出路，今仗重遊上名舊路，不斷進步的質新馬，提防變身。

珊翠絲
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