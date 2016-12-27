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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——平天下縮程可博

2016-12-27 列印
  「平天下」前季於千四米段段快開下，能以佳速氣走其後贏馬之「行善積福」，當時已交出三班頂水準。上季因健康問題而缺陣多時。今季復出後喜見狀態循序漸進，大前仗之蹄下敗將「欣喜欣喜」再出可提升名次；最近又可氣走「超凡夢想」，後駒再出轉場縮程如非取位太差，應至少可入Q，反映「平天下」目前已跑起狀態。今次縮程遇對手實力減弱，來港前曾贏直路賽，體重逾千二磅之大馬夠噸位跑一千米，合牌仔發揮而負超輕磅，馬房今季常成功部署縮程贏馬，憑藉較高級數兼有基本速度切入中疊路段，大冷門值得一博。

方駿暉
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