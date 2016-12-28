﻿莫雷拉力保騎師王 蔡約翰三W登榜首 巴基之星奪標歡送2016

昨日是二〇一六年最後一戰，唯一盃賽新馬錦標由東廄「巴基之星」勝出，鞍上人莫雷拉另贏蔡廄「喜悅繽紛」及「劍斷浪」，最終成為騎師王；而蔡約翰則另贏「翩翩」，中三元榮登榜首。其餘蘇兆輝憑「常妙星」、「知多福」及「威勢之寶」贏三W，潘頓和葉楚航就各自梅開二度。此外，梁家俊第一場犯規，被罰停賽兩日及一萬五千元。



昨日舉行新馬錦標，結果大熱門的「巴基之星」眾望所歸奪標，馬主丁志強賽後說：「『巴基之星』今仗終於重敲勝鼓，我也可以鬆一口氣，實在近期我壓力不少，因為要對支持者有交代，能夠贏馬當然好開心。此駒近仗對手極強，但本身始終仍很幼嫩，今次碰上同齡對手，有機會讓其成長。其實牠每次跑後都有進步，目前只是六七分成熟，稍後應該會繼續進步，如果莫雷拉願意，很歡迎他再次策騎。」



蔡約翰和蘇兆輝昨日齊中三元，分別在於前者三W都是大熱門，而後者所贏的「常妙星」、「知多福」及「威勢之寶」卻非常好分頭。練者霍利時說：「雖然我目前身在南非，但仍有登入香港馬會網站收聽賽事直播。『常妙星』過往跑千六米從不上名，但經常可以接近，途程適應不成疑問，今仗中段步速偏快，有利牠直路發揮後勁，鞍上人蘇兆輝發揮也出色。不過，此駒年紀非輕，能否維持狀態，將是稍後演出如何的關鍵。」



「知多福」馬主劉耀棠賽後表示，未想過愛駒能一出即勝，他透露：「今朝我與身在南非練馬師苗禮德通電話，他表示『知多福』今仗對手較強，而且跑千四至千六米最合，千二米稍短，所以只是位置機會，但最終卻能贏馬，絕對是驚喜，亦證明其潛質不俗，希望日後不斷進步，繼續在陣上爭取佳績。」



葉楚航潘頓起孖



而練者呂健威則指出：「『威勢之寶』在上手馬房用得頗盡，幸好目前還有一點戰鬥力，今仗步速合其後追，而且入直路後也即能望空，走位很理想，因為牠一旦被困便會不願展步。」



此外，葉楚航昨日憑「精益旅程」及「旅遊首席」起孖，練者賽後說：「『精益旅程』的馬主養馬多時，卻未試過拉頭馬，所以我一直很想讓其得償所願。前季此駒本來有機會取勝，可惜因陣上墮馬影響了信心，之後惟有不斷轉換配備，希望牠可以改善。早前杜利萊曾為此駒試閘，人馬十分合拍，因此今仗刻意找他策騎，結果順利打開勝門。『旅遊首席』上季配蔣嘉琦贏泥地一哩，其後升上二班常因檔劣而拼失，今次跑三班賽刻意找回小妹減磅，終於建回一功。」



記者：文傑、亨利