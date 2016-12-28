﻿馬場浮世繪——巴度爆冷開齋女友猛影相

今季新來港客串的巴度，昨日為沈廄「超有利」爆冷取得連捷，自己也成功打開在港勝利之門。查巴度之前四期賽事都無馬贏，而且座騎多數下風，如今終於敲響勝鼓，自然非常興奮，賽後笑得無比燦爛；至於其女友則站在欄邊不斷為愛郎影威水相，同樣笑得開懷！



練者沈集成則表示：「『超有利』身形龐大，多操多跑才會有狀態，上場牠在蘇兆輝力胯下後上爆冷取勝，但沿途騎者催策落力，可能因而『省』起馬兒的狀態及鬥心，今次遂能繼續以佳態迎戰，並為騎師巴度帶來在港首場頭馬，我也為他感到開心。」