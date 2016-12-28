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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——蔡雷配連續兩年食尾胡

2016-12-28 列印
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　　二〇一五年的最後一場賽事，由蔡約翰和莫雷拉攜手憑「澳斯卡」掄元，而今年這對騎練組合成功重溫好夢，昨日憑「劍斷浪」贏馬歡送二〇一六年，真正係食尾胡！
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