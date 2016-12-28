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﻿馬場浮世繪——馬迷送巴基之星卡通畫作

2016-12-28 列印
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　　「巴基之星」昨日強配莫雷拉，結果在千呼萬喚下終於重啟勝門，而一名特別入場為此駒打氣的馬迷，賽後更送上莫雷拉策騎此駒的卡通畫作以示支持，並想騎者在上面簽名，可是雷神行色匆匆，結果改由告東尼簽名。該馬迷表示，用了兩三日才完成畫作，認真有心機！

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