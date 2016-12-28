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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——韋紀力祖格拉告別只得P

2016-12-28 列印
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　　昨日韋紀力和祖格拉作告別戰，可惜最終都無馬贏，前者只憑「安友」（下圖白帽）及「良才」跑得兩席亞軍，後者只得「事必獲利」跑入大冷第三名，但他總算取得今次來港客串唯一上名三甲的成績。

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