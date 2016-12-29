﻿勁伶利縮程明朗

蔡明紹於國際賽日贏出「勝得威」後，已接連四個賽日無進帳，他慨歎胯下座騎已跑出應有水準，只是實力不及對手，又或如「加州議長」般受到排十四檔的影響，故未能交出頭馬，幸而元旦日的七匹座騎實力不弱，將有望贏馬破悶局，當中紹仔特別看好東廄「勁伶利」和鄭廄「金剛仔」。



「勁伶利」今季跑過兩仗熱身後，第三次上陣出戰谷草千二米開始進步，落後頭馬「驍武」兩個多馬位得第五名，其後增程兩戰一六五○米雖未能上名，仍依然所負不遠，周日「勁伶利」轉戰田草千四，蔡明紹坦言期望牠表現再進一步︰「此駒體格不算強壯兼是首季服役，現階段跑中距離可能比較吃力，前仗牠在我胯下便一度看似極有爭勝機會，終點前卻無以為繼，上場亦出現類似情況。今次跑千四米途程縮短，對牠理應更合，倘若排位時抽得內檔，將有助牠盡量發揮出前速，勢將進一步提升機會。」



鄭廄「金剛仔」上季取得三連捷，其中一場是由蔡明紹操刀，元旦日故劍重逢，蔡明紹說︰「我對『金剛仔』的脾性十分清楚，之前牠跑稍長的千八米遇上『包裝騎士』等惡馬，依然所負不遠，反映狀態已回勇。至於剛戰回師千六米卻因排不利十檔，全程要走二疊，早段耗力太多之下，末段才力弱致敗，表現不能作準。今次再跑同程，倘若馬兒起步後順利找到遮擋留力，牠便有望跑出水準拼入前列。」



另外，賀廄「劍凌雲」上季至今出賽十六次未嘗上名，而歷來跑得最近一仗，便是今季配蔡明紹在谷中一千米後上接近，紹仔表示可能因此緣故，今次終獲機會再策騎牠出賽。紹仔認為以該仗走勢估計，「劍凌雲」增程跑千四米肯定更合，而且降至五班對手更弱，走入三甲不出為奇。



特約記者：文傑