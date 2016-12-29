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﻿馬場浮世繪——郭能不畏寒笑言小兒科  

2016-12-29 列印
  氣溫轉冷，昨日晨課期間，沙田馬場的氣溫低至十度，而且風勢甚大，在場工作的騎師、騎馬人及工作人員，當然都穿上厚衣，惟曾在英國出賽的郭能和莫艾誠卻身子甚壯，郭能更加仍舊只穿一件背心露面。他笑言操馬是體力運動，在馬背上不會感到寒冷，即使落馬後略有寒意，但跟英國的天氣比較，仍屬「小兒科」。

  郭能回憶當年為英國北部冠軍練馬師張仕頓效力時，早上在山谷地帶操馬，才感受到真正的寒冷，香港的寒冷對他不算一回事。

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