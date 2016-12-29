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﻿馬場浮世繪——神舟十號周六滿利谷復出

2016-12-29 列印
  曾於二○一三至一四年度馬季取得五場勝仗的前石廄馬「神舟十號」，翌季因傷而黯然退役，蹉跎了不少時日之後，馬兒將於本周六終於在澳洲的滿利谷馬場復出，角逐一場一千米讓賽。

  「神舟十號」的現任練馬師鮑學敬表示，馬兒過去半年在沙灘操練，終於逐漸康復過來，以牠在香港賽績計，應該可於周六賽事贏馬。鮑學敬又表示將會視乎「神舟十號」出賽的表現，以及賽後狀態進展，再決定日後部署。

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